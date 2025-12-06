  1. Clienti privati
Appenzello esterno Sisma di magnitudo 2,9 vicino a Herisau

SDA

6.12.2025 - 08:37

Herisau e sullo sfondo il Saentis
Herisau e sullo sfondo il Saentis
Keystone

Un terremoto di magnitudo 2,9 sulla scala Richter si è verificato la scorsa notte – alle 00:54 – nei pressi di Herisau, nel canton Appenzello Esterno.

Keystone-SDA

06.12.2025, 08:37

06.12.2025, 09:23

Lo indica il Servizio sismologico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo, aggiungendo che è stato probabilmente avvertito con una certa intensità nelle vicinanze dell'epicentro.

Di solito non si verificano danni per un terremoto di questa magnitudo. Il SED registra tra i 1000 e i 1500 sismi all'anno. La popolazione ne avverte solo 10-20, che hanno generalmente una magnitudo superiore o pari a 2,5.

