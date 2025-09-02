  1. Clienti privati
Terremoto Sisma di magnitudo 4,0 in Italia vicino a Strada, in Bassa Engadina

SDA

2.9.2025 - 10:41

Un terremoto di magnitudo 4,0 sulla scala Richter è stato registrato stamattina in territorio italiano vicino alla frazione di Strada (GR), in Bassa Engadina. Probabilmente è stato percepito anche in Svizzera, indica il Servizio sismico svizzero (SED) del Politecnico federale di Zurigo (ETH).

Un sismografo in un'immagine illustrativa.
Un sismografo in un'immagine illustrativa.
sda

Keystone-SDA

02.09.2025, 10:41

02.09.2025, 11:35

Il terremoto è stato registrato alle 09.49 circa 17 km a sud-est di Strada, scrive il SED.

Una scossa di questa magnitudo può causare alcuni lievi danni nelle vicinanze dell'epicentro.

Il SED registra ogni anno tra i 1000 e i 1500 terremoti. Solo 10-20 di questi sono percepiti dalla popolazione. Questi sismi hanno generalmente una magnitudo di 2,5 o superiore.

