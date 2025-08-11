Il sisma ha colpito la zona occidentale del Paese. Keystone

Una persona è morta e altre 29 sono rimaste ferite per il terremoto di magnitudo 6.1 che ieri, domenica, ha colpito la città di Sindirgi, nella Turchia occidentale. Lo hanno riferito le autorità turche.

Keystone-SDA SDA

«Una persona di 81 anni è morta poco dopo essere stata estratta dalle macerie», ha detto il ministro degli Interni Ali Yerlikaya ai giornalisti accorsi sul posto. «Grazie a Dio, nessuno dei 29 feriti è grave», ha aggiunto.

Nei villaggi intorno a Sindirgi, sedici edifici, tra cui quattro case e dodici palazzi abbandonati, sono crollati senza causare vittime, ha poi precisato il ministro. Gli abitanti sono riusciti a evacuare gli edifici in sicurezza.