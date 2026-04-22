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Ecco perché Skyguide riduce la capacità di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo

SDA

22.4.2026 - 07:18

Un controllore aereo all'aeroporto di Zurigo
Un controllore aereo all'aeroporto di Zurigo
Keystone

Skyguide ha temporaneamente ridotto del 30% oggi, a titolo precauzionale, la capacità di avvicinamento all'aeroporto di Zurigo. All'origine della misura c'è un problema tecnico al suo centro di controllo di Dübendorf (ZH) che interessa la gestione di alcuni voli.

Keystone-SDA

22.04.2026, 07:18

22.04.2026, 07:32

Secondo lo scalo, non sono da escludere ritardi. Finora non è stata però registrata alcuna cancellazione, ha dichiarato poco prima delle 6:00 una portavoce dell'aeroporto all'agenzia Keystone-ATS.

I passeggeri vengono informati sullo stato dei loro voli dalle rispettive compagnie aeree. La portavoce ha aggiunto che la capacità sarebbe comunque ridotta a causa del vento.

Secondo un comunicato di Skyguide pubblicato nella notte, il problema verificatosi a Dübendorf riguarda l'interfaccia tra il controllo di rotta e quello di avvicinamento. Gli operatori lavorano tramite procedura manuale, ciò che richiede più tempo. I tecnici sono al lavoro per risolvere la questione.

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