Gli attacchi degli orsi hanno spinto le autorità della città slovacca di Liptovsky Mikulas a dichiarare lo stato di emergenza (foto simbolica) Keystone

Durante il weekend scorso, la Slovacchia ha registrato numerosi attacchi di orsi sia nei monti Tatra, sia nelle vie della città di Liptovsky Mikulas.

Secondo i media slovacchi, un orso nelle strade di Liptovsky Mikulas (nord) ha ferito domenica 5 persone. Secondo il tabloid ceco Blesk dopo l'incontro ravvicinato con l'animale, i soccorritori hanno curato quattro adulti e una bambina di dieci anni con graffi e morsi. Una coppia che spingeva una carrozzina vicino all'orso si è salvata.

Un'escursionista trentunenne è morta per sfuggire all'attacco dell'animale sul versante occidentale della valle di Demänovská, nei Bassi Tatra. Secondo le prime informazioni dei media slovacchi, la donna era stata sbranata, ma in seguito è stato stabilito che era morta dopo essere caduta in un dirupo ripido dopo essere stata inseguita dall'orso. Lo scorso anno gli orsi hanno ucciso una persona, mentre 12 sono state ferite, alcune in modo grave.

Gli attacchi degli orsi hanno spinto le autorità della città slovacca a dichiarare lo stato di emergenza e a proporre di riclassificare lo status dei plantigradi nell'elenco delle specie protette.

Sui social è stato diffuso il video di un grande orso che corre in strada e cerca di aggredire una persona. Nella città di Liptovsky Mikulas intanto è stato chiesto ai residenti di non lasciare la città. Le autorità hanno detto che l'orso è ancora in libertà e sei pattuglie armate gli stavano dando la caccia.

SDA