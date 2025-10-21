  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Slovacchia Condannato a 21 anni l'autore dell'attentato al premier slovacco Robert Fico

SDA

21.10.2025 - 12:23

L'arresto di un uomo da parte della polizia dopo che il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da colpi di arma da fuoco (foto d'archivio)
L'arresto di un uomo da parte della polizia dopo che il primo ministro slovacco Robert Fico è stato ferito da colpi di arma da fuoco (foto d'archivio)
Keystone

Il tribunale speciale di Banska Bystrica ha condannato il 72enne Juraj Cintula a 21 anni di reclusione per l'attentato compiuto a maggio contro il premier slovacco Robert Fico.

Keystone-SDA

21.10.2025, 12:23

Secondo il sito Aktuality.sk, la corte ha riconosciuto Cintula colpevole del reato particolarmente grave di attacco terroristico, così come aveva chiesto la procura. Tuttavia, il tribunale ha sfruttato la possibilità di ridurre la pena evitando così di condannare Cintula all'ergastolo.

Nel motivare questa scelta il presidente del tribunale ha citato l'età avanzata di Cintula, le sue condizioni di salute e il fatto che sia incensurato. La sentenza non è ancora definitiva, poiché Cintula si è riservato il diritto di presentare ricorso.

Se lo farà, il caso sarà deciso dalla Corte Suprema della Repubblica Slovacca. All'uscita dall'aula del tribunale, Cintula ha definito la sentenza ingiusta.

Cintula ha approfittato della riunione fuori sede del governo slovacco, tenutasi il 15 maggio 2024 nella città di Handlova, per attentare alla vita di Fico. Quando il premier si è avvicinato a un gruppo di persone nella piazza, Cintula ha estratto una pistola e ha sparato diversi colpi.

Fico è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Banska Bystrica, dove i medici sono riusciti a salvargli la vita.

I più letti

Con il principe Andrea fuori dai giochi, Eugenie e Beatrice salvano l’onore dei Windsor
Passa con il verde, ma scatta il flash: ecco il radar che fa infuriare gli automobilisti
Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera si sono già lasciati?
Un medico avrebbe trovato DNA alieno nel genoma di diversi individui. Ecco cosa si sa
Belen Rodriguez condivide una foto con la nipotina Clara a casa della sorella Cecilia

Altre notizie

Studio. Un medico avrebbe trovato DNA alieno nel genoma di diversi individui. Ecco cosa si sa

StudioUn medico avrebbe trovato DNA alieno nel genoma di diversi individui. Ecco cosa si sa

Ozempic e simili. Le iniezioni dimagranti possono causare effetti collaterali molto pericolosi, ecco quali

Ozempic e similiLe iniezioni dimagranti possono causare effetti collaterali molto pericolosi, ecco quali

Divertente o preoccupante?. Avvistato un topo in un ristorante con vista sul Colosseo, il video diventa virale

Divertente o preoccupante?Avvistato un topo in un ristorante con vista sul Colosseo, il video diventa virale