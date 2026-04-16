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Slovacchia Runner aggredito e ferito da un orso bruno sul noto monte Urpin

SDA

16.4.2026 - 11:49

L'orso ha aggredito l'uomo mentre faceva jogging in un'area ricreativa. (foto d'archivio)
L'orso ha aggredito l'uomo mentre faceva jogging in un'area ricreativa. (foto d'archivio)
Keystone

Un runner di 31 anni è stato aggredito e ferito da un orso bruno in Slovacchia. L'incidente è avvenuto nei pressi di un osservatorio astronomico sul popolare monte Urpin, meta escursionistica situata sopra il capoluogo regionale Banska Bystrica.

Keystone-SDA

16.04.2026, 11:49

16.04.2026, 12:04

L'uomo ha riportato ferite soprattutto al torace, ma è riuscito a fuggire verso una vicina stazione ferroviaria e a chiamare i soccorsi, ha comunicato la direzione regionale di polizia. È stato curato in ospedale e non è in pericolo di morte. La polizia ha invitato la popolazione alla cautela e ha avviato le ricerche dell'animale.

Secondo l'ultimo censimento ufficiale, pubblicato nel 2022, in Slovacchia vivono circa 1'200 orsi selvatici. Di solito evitano le persone se le notano in tempo. Tuttavia, in caso di incontri a sorpresa o se le madri vedono i loro cuccioli in pericolo, possono attaccare. Negli ultimi anni alcuni scontri hanno avuto esito letale (per gli umani).

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