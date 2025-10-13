IncidenteScontro fra treni in Slovacchia: un centinaio di feriti, alcuni in modo grave
In una collisione frontale fra due treni veloci in Slovacchia oggi sono rimasti feriti un centinaio di passeggeri, ha riferito il ministro dell'interno Matus Sutaj Estok all'agenzia di stampa nazionale Tasr, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa.
Almeno due persone sarebbero «in condizioni critiche», ma non ci sarebbero morti, secondo un primo bilancio.
L'incidente è avvenuto nei pressi di Jablonov Nad Turnou, nel sudest del paese, non lontano dal confine con l'Ungheria.