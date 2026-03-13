Ha confessato 14 incendi diversi il giovane imputato. (Immagine simbolica d'archivio). Keystone

Uno svizzero 24enne ha ammesso di aver appiccato 14 incendi nel canton Soletta. L'uomo si trova in detenzione preventiva, ha comunicato oggi la procura cantonale.

Keystone-SDA SDA

Dal giugno 2025 nelle zone di Langendorf, Soletta e Bellach si sono verificati diversi roghi di origine dolosa, scrive il Ministero pubblico.

Dopo intense indagini, in gennaio è stato arrestato il cittadino elvetico. Da allora si trova in detenzione. Secondo quanto riportano i media, il sospettato sarebbe un pompiere.

Finora si era parlato di otto incendi dolosi, ma le indagini hanno fatto emergere un totale di 14 roghi. Fra le altre cose sono bruciate auto, edifici in demolizione e siti industriali. Nessuno è rimasto ferito.