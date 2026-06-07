  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

È successo a Olten Auto finisce nell'area di un ristorante per evitare una volante della polizia, una ferita

SDA

7.6.2026 - 11:30

L'auto nel giardino di un ristorante
L'auto nel giardino di un ristorante
Polizia cantonale solettese

Un gesto di buona volontà per agevolare il passaggio di una pattuglia della polizia in servizio urgente si è trasformato in un incidente stradale ieri pomeriggio a Olten, nel Canton Soletta.

Keystone-SDA

07.06.2026, 11:30

07.06.2026, 12:09

Stando a quanto indica oggi l'autorità una 36enne alla guida di un'automobile stava percorrendo una strada cittadina quando ha rallentato per un semaforo rosso.

In quel momento, un veicolo della polizia, con lampeggianti e sirene spiegate, si è avvicinato rapidamente da dietro.

Per lasciare il passo alla volante, la donna ha sterzato verso destra, finendo sul marciapiede. Purtroppo nella manovra la vettura ha prima sfondato una fioriera rialzata presente sul ciglio della strada e poi ha proseguito, terminando la propria corsa all'interno dell'area esterna di un ristorante.

Nell'impatto una cliente del locale è rimasta ferita: dopo le prime cure prestate sul posto è stata trasportata in ospedale. La conducente è rimasta illesa.

I più letti

Lo scontro tra Milo Infante e Roberta Bruzzone arriva al Comitato etico della Rai
Il dietro alle quinte del ritorno svizzero di Terence Hill
Identificato l'uomo deceduto dopo la caduta in una scarpata a Canobbio
Ecco tutti i cambiamenti che entrano in vigore in Svizzera in giugno
Secondo un esperto lavare il bucato a 40 gradi fa male, ma è davvero così?

Altre notizie

Una cattura davvero speciale. Trovato in mare un curioso smartwatch: è il futuro «Google Pixel Watch 5»?

Una cattura davvero specialeTrovato in mare un curioso smartwatch: è il futuro «Google Pixel Watch 5»?

«La vita non finisce mai». Ingrid Honkala, scienziata della NASA, ha avuto 3 esperienze pre-morte... quasi uguali

«La vita non finisce mai»Ingrid Honkala, scienziata della NASA, ha avuto 3 esperienze pre-morte... quasi uguali

Seconda giornata. Nuovo bagno di folla per papa Leone a Madrid

Seconda giornataNuovo bagno di folla per papa Leone a Madrid