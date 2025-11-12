  1. Clienti privati
Pirata della strada Automobilista britannico «pizzicato» a 187 km/h sui 100 sull'A1

SDA

12.11.2025 - 11:47

Nel Canton Zugo, un giovane è caduto nella trappola del radar
Nel Canton Zugo, un giovane è caduto nella trappola del radar
archivio Keystone

Un automobilista britannico è stato «pizzicato» martedì sera mentre sfrecciava a 187 km/h sull'autostrada A1 in territorio di Härkingen, nel Canton Soletta in un tratto in cui il limite consentito era di 100 km/h. All'uomo, di 21 anni, è stata ritirata la patente.

Keystone-SDA

12.11.2025, 11:47

Dopo aver dedotto il valore di tolleranza previsto dalla legge, è risultato un eccesso di velocità punibile di 80 km/h, ha indicato oggi in una nota la polizia cantonale solettese. Il «pirata della strada» è stato denunciato.

