Il luogo in cui è avvenuto lo scontro tra un automobilista, poi deceduto in ospedale, e il veicolo della distribuzione della posta a Trimbach, nel cantone di Soletta Keystone

Incidente stradale mortale questa mattina a Trimbach (SO): un automobilista di 50 anni, scontratosi con un veicolo a tre ruote usato per la distribuzione della Posta, è deceduto poco dopo il sinistro in ospedale.

SDA

Lo ha comunicato oggi la polizia cantonale di Soletta, aggiungendo che l'impiegato del Gigante giallo è stato anch'egli trasportato al nosocomio con ferite da lievi a moderate.

All'origine della causa dell'incidente e della morte dell'automobilista, secondo i primi accertamenti, vi sarebbe un problema di salute, indica la nota.

Il 50enne stava percorrendo, poco prima delle 10.00, la Baslerstrasse da Olten in direzione di Trimbach quando è finito sul marciapiede di destra scontrandosi con il veicolo per la distribuzione della corrispondenza, si legge nel comunicato.

All'arrivo dei soccorsi, l'automobilista non era in grado di parlare: ha ricevuto cure mediche ed è stato portato in ospedale in ambulanza, dove è deceduto poco dopo.

ev, ats