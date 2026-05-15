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Soletta Un autopostale senza conducente finisce contro una filiale di banca a Nunningen

SDA

15.5.2026 - 11:53

L'autopostale finito contro la facciata della filiale bancaria
L'autopostale finito contro la facciata della filiale bancaria
Keystone

Ieri, giovedì, sera a Nunnigen (SO) un autopostale senza conducente si è messo in movimento quando si trovava a una fermata, finendo contro la facciata di una filiale bancaria, dopo aver travolto un'isola spartitraffico.

Keystone-SDA

15.05.2026, 11:53

15.05.2026, 11:55

Nessuno è rimasto ferito, ma i danni al mezzo e all'edificio sono ingenti, ha comunicato oggi la polizia cantonale solettese.

L'incidente si è verificato poco dopo le 20.30: i motivi per cui il mezzo si è mosso sono ancora da chiarire, precisa la nota, aggiungendo che un'inchiesta è stata aperta per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.

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