Soletta Camion precipita da un ponte e finisce nell'Aare a Winznau

SDA

5.12.2025 - 19:24

Un camion è precipitato nell'Aare da un ponte questo pomeriggio. L'incidente si è verificato a Winznau, nel Canton Soletta.
Un camion è precipitato nell'Aare da un ponte questo pomeriggio. L'incidente si è verificato a Winznau, nel Canton Soletta.
Keystone

Un camion è precipitato nel fiume Aare questo venerdì pomeriggio dopo aver sfondato il parapetto di un ponte tra Olten e Winznau, nel Canton Soletta. Le operazioni di recupero sono tuttora in corso.

Keystone-SDA

05.12.2025, 19:24

05.12.2025, 19:25

Alle 18:00 non era ancora stata recuperata nessuna persona dal veicolo, ha indicato un portavoce della polizia cantonale di Soletta a Keystone-ATS.

La polizia non ha potuto per ora fornire informazioni sul numero e sull'origine dei passeggeri. È ormai certo, tuttavia, che nel camion non fossero caricate merci pericolose, ha riferito.

A dare per primo la notizia dell'incidente è stato il portale «20min.ch». Il mezzo pesante è uscito di strada e ha sfondato la barriera di protezione, finendo nelle acque sottostanti. Sul posto è intervenuto un imponente dispositivo di soccorso.

