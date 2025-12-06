  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Soletta Un camion precipita nell'Aare da un ponte, un morto

SDA

6.12.2025 - 11:06

Il luogo dell'incidente
Il luogo dell'incidente
Keystone

Un camion è precipitato da un ponte tra Olten (SO) e Winznau (SO) nel fiume Aare ieri pomeriggio attorno alle 15.00. Il conducente è morto.

Keystone-SDA

06.12.2025, 11:06

06.12.2025, 11:24

Il suo corpo è stato recuperato dal corso d'acqua, ha indicato stamane all'agenzia Keystone-ATS un portavoce della polizia cantonale.

«Poco dopo le tre, l'autocarro è stato recuperato con delle gru mobili», ha aggiunto. Le operazioni sono state complesse ed è stato necessario riparare il parapetto. Verso le sei di stamane il ponte è stato finalmente riaperto al traffico.

Il camion non trasportava merci pericolose. Le circostanze esatte dell'incidente e le cause sono oggetto di indagine.

I più letti

Grave incidente in Val di Blenio, morto un giovane
È quasi tempo di acquistare la nuova vignetta autostradale, ma... attenti alle truffe
Improvvisamente interrotta l'asta per la targa «SO 1»: erano arrivate offerte fasulle
«A Milano sto bene»: la vita di Yann Sommer tra dieta vegana, yoga e fughe in Svizzera
Furia di Elodie contro un fotografo, ecco perché

Altre notizie

Appenzello esterno. Sisma di magnitudo 2,9 vicino a Herisau

Appenzello esternoSisma di magnitudo 2,9 vicino a Herisau

Lutto. È morto Frank Gehry, l'archistar del Guggenheim di Bilbao

LuttoÈ morto Frank Gehry, l'archistar del Guggenheim di Bilbao

Egitto. Le trivelle avanzano per il megaresort ai piedi del Monastero di Santa Caterina

EgittoLe trivelle avanzano per il megaresort ai piedi del Monastero di Santa Caterina