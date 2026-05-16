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Soletta Un camper resta bloccato sul passo del Balmberg

SDA

16.5.2026 - 11:13

Il recupero del camper è stato impegnativo.
Il recupero del camper è stato impegnativo.
Keystone

Un camper è rimasto bloccato ieri, venerdì, in una curva della strada del passo del Balmberg (SO). L'autista aveva ignorato un divieto di circolazione per i veicoli più pesanti di 3,5 tonnellate, si legge in un comunicato odierno della polizia cantonale.

Keystone-SDA

16.05.2026, 11:13

16.05.2026, 11:17

Il 73enne stava circolando, attorno alle 17:30, da Welschenrohr (SO) in direzione Balmberg. Nonostante il divieto ha continuato il suo viaggio, fino a rimanere incastrato in una curva a destra.

Per il recupero del camper è stato necessario l'intervento del servizio di soccorso stradale. A causa degli impegnativi lavori, la strada è rimasta completamente chiusa per circa tre ore.

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