Oltre all'animale, nessuno ha subito conseguenze negli incidenti, ha riferito la polizia di Soletta. Kapo SO

Un cervo ha scatenato il panico ieri sera sull'A1 nel canton Soletta. L'animale ha invaso la carreggiata e provocato due incidenti a breve distanza, il secondo dei quali gli è stato fatale. Nessuna persona è invece rimasta ferita.

Stando a un comunicato odierno della polizia cantonale, l'ungulato è stato dapprima investito verso le 22.20 da un'automobile nei pressi di Kriegstetten, sulla corsia in direzione di Berna. Malgrado l'impatto, il cervo ha continuato a correre.

Tuttavia, una decina di minuti dopo, vicino a Derendingen, a circa un chilometro di distanza, si è verificata una seconda collisione, che questa volta è stata letale per l'animale. Il veicolo coinvolto ha subito un danno totale, mente la carcassa è stata presa in carico da un guardacaccia.