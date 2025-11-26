  1. Clienti privati
Canton Soletta Dopo lo sgombero nella fattoria degli orrori di Ramiswil, cavalli venduti all'asta

SDA

26.11.2025 - 09:49

Oltre ai cavalli, lo scorso 9 novembre le autorità hanno sequestrato anche due capre e circa 120 cani. Questi ultimi sono tutti stati soppressi a causa del loro desolante stato di salute. (Immagine simbolica d'archivio)
Keystone

Una trentina di cavalli provenienti dalla fattoria di Ramiswil, nel Canton Soletta, sgomberata due settimane fa per un grave episodio di maltrattamento degli animali, sono in vendita all'asta da stamani.

Keystone-SDA

26.11.2025, 09:49

26.11.2025, 09:55

Dopo il sequestro, gli equini sono stati affidati alle cure del Centro di competenza del servizio veterinario e degli animali dell'esercito, che organizza la vendita alla propria sede alla piazza d'armi Sand-Schönbühl, pochi chilometri a nord di Berna.

Otto dei 43 cavalli sequestrati non vengono messi all'asta poiché le loro condizioni di salute non lo consentono oppure perché provengono da uno speciale programma di allevamento, finalizzato alla conservazione della razza.

Oltre ai cavalli, lo scorso 9 novembre le autorità hanno sequestrato anche due capre e circa 120 cani. Questi ultimi sono tutti stati soppressi a causa del loro desolante stato di salute.

Soletta. Sgomberata una fattoria a Ramiswil, numerosi cani soppressi

