Soletta Ignoti fanno esplodere bancomat nel cuore della notte

SDA

27.10.2025 - 16:06

Il bancomat danneggiato.
Il bancomat danneggiato.
Keystone

Nella notte tra domenica e lunedì a Balstahl (SO), ignoti hanno fatto saltare in aria un bancomat, per poi far perdere le tracce nonostante l'immediata ricerca messa in atto dalle forze dell'ordine. Lo comunica oggi in una nota la polizia cantonale solettese.

Keystone-SDA

27.10.2025, 16:06

27.10.2025, 17:05

La centrale d'allarme è stata allertata alle 3.20 del mattino, quando numerose pattuglie sono entrate in azione.

Nel comunicato si aggiunge che l'ammontare esatto dei danni non è ancora quantificabile, non si registrano invece feriti. Per ragioni di sicurezza la polizia ha isolato la zona.

Gli autori del gesto rimangono sconosciuti e, in base alle informazioni raccolte finora dagli investigatori, si sono allontanati in direzione del centro del villaggio a bordo di un'utilitaria scura.

La polizia è alla ricerca di testimoni, mentre sul luogo del fatto sono all'opera diversi servizi speciali, così come l'Ufficio federale di polizia e il Ministero pubblico della Confederazione, competente per i reati con materiale esplosivo.

