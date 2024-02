L'aereo precipitato ieri a Grenchen Keystone

Le autorità cittadine di Grenchen (SO) si sono dette «sgomente» per l'incidente aereo di ieri in cui è morta una persona. È il secondo incidente mortale in sei mesi.

Le autorità sono state profondamente colpite dall'incidente aereo, ha indicato lunedì la cancelleria comunale. Un minuto di silenzio sarà osservato alla cerimonia di premiazione sportiva della città e della regione di Grenchen alla fine di marzo.

Un aereo per paracadutismo si è schiantato ieri in un campo vicino all'aeroporto di Grenchen. Il pilota, che era solo a bordo al momento dell'incidente, è morto sul posto. Gli undici paracadutisti sono riusciti a lanciarsi e ad atterrare in sicurezza.

Il velivolo precipitato era di proprietà dell'associazione «Skydive Grenchen». Le cause dell'incidente non sono ancora note. La polizia, la procura e il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) hanno aperto un'inchiesta.

Questo stesso aereo è stato coinvolto in un grave episodio nel settembre 2020. Dopo che i paracadutisti si erano lanciati, si era infatti avvicinato pericolosamente a un elicottero in fase di decollo, secondo un rapporto del SISI.

Quello di ieri è il secondo incidente aereo mortale in sei mesi a Grenchen. Il 9 settembre, un piccolo aereo si è schiantato vicino all'aeroporto. Il pilota e un passeggero hanno perso la vita. Le cause dell'incidente non sono ancora note.

me, ats