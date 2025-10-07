L'incendio dovrebbe essere stato provocato da una batteria difettosa. Keystone

I pompieri sono intervenuti ieri sera a Egerkingen (SO) per trarre in salvo una persona dall'incendio di un'abitazione, attraverso una finestra. Lo annuncia in una nota odierna la polizia cantonale solettese.

Keystone-SDA SDA

Dopo le prime cure sul posto, la persona in questione è stata trasportata in ospedale per ulteriori controlli.

Altre due persone sono riuscite a fuggire autonomamente dall'edificio unifamiliare in fiamme, che nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco di Egerkingen e Oensingen, è attualmente inabitabile.

Secondo quanto riportato nel comunicato, la causa più probabile dell'incendio, sviluppatosi poco dopo le 18, è il difetto tecnico di una batteria.