La polizia ha arrestato due uomini. (Symbolbild) Keystone

In due hanno fatto irruzione in un chiosco la scorsa notte a Biberist, nel canton Soletta. In un primo momento sono riusciti a fuggire senza essere visti, ma sono stati fermati dagli inquirenti poco dopo.

SDA

Stando a quanto comunicato oggi dalla polizia cantonale, l'effrazione è stata segnalata poco dopo la 1.00. Sono state dispiegate alcune pattuglie di polizia e una di esse si è imbattuta nei due sospetti nei pressi di Gerlafingen (SO).

Il 44enne svizzero e il 26enne italiano trasportavano ciò che si pensa essere la refurtiva sottratta nella rapina. Sono stati fermati e sono in corso ulteriori indagini.

uj, ats