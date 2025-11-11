  1. Clienti privati
Proprietario ferito Sfondano la vetrina di una gioielleria a Olten, autori in fuga

SDA

11.11.2025 - 15:23

Lo stato in cui si trovava la vetrina dopo l'attacco con l'auto
Lo stato in cui si trovava la vetrina dopo l'attacco con l'auto
Keystone

La scorsa notte alcuni ladri hanno sfondato con un'auto la vetrina una gioielleria a Olten (SO). Il proprietario del negozio, che ha sorpreso i malviventi, è rimasto ferito nella colluttazione. Gli autori del reato sono ancora in fuga.

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:23

11.11.2025, 15:35

Verso le 2:45, ignoti hanno usato un'auto per penetrare nella gioielleria situata su un'importante arteria di Olten. Allertato dall'allarme, il proprietario del negozio, che abita nello stesso edificio, si è rapidamente recato sul posto, dove ha sorpreso due ladri mascherati, stando a una nota dalla polizia cantonale solettese.

Durante un alterco con i malviventi, il proprietario è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale. Nonostante l'intervento di diverse pattuglie e una caccia all'uomo, i malviventi sono riusciti a fuggire a bordo di un veicolo. Sull'episodio è stata avviata un'inchiesta. L'ammontare del bottino e dei danni non è ancora noto.

