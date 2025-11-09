I cani hanno dovuto essere soppressi perché le loro condizioni erano troppo cattive. (Immagine simbolica) Keystone

I Servizi veterinari di Soletta fra giovedì e venerdì scorso, scortati dalla polizia cantonale, hanno sgomberato una fattoria di Ramiswil. Sul posto c'erano molti animali malati e denutriti. Oltre 100 cani hanno dovuto essere soppressi.

Le autorità hanno sequestrato diverse decine di cavalli, circa 120 cani e due capre, ha detto a Keystone-ATS la portavoce del Consiglio di Stato Andrea Affolter, confermando notizie dell'emittente regionale Tele M1. Anche la polizia cantonale ha confermato di essersi recata sul posto.

«Gli animali erano praticamente tutti in condizioni desolanti», ha detto ancora Affolter. Erano chiaramente nutriti in modo insufficiente e non corretto, ed erano anche malati.

«Abbiamo sequestrato i cavalli e li abbiamo portato in luogo adeguato», ha detto la veterinaria cantonale Chantal Ritter a Tele M1. I cani sono stati soppressi perché le loro condizioni erano troppo cattive.

La proprietaria degli animali verrà denunciata per violazione della Legge sulla protezione degli animali, ha precisato Affolter.