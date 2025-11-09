  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Soletta Sgombero fattoria a Ramiswil, numerosi cani soppressi

SDA

9.11.2025 - 12:43

I cani hanno dovuto essere soppressi perché le loro condizioni erano troppo cattive. (Immagine simbolica)
I cani hanno dovuto essere soppressi perché le loro condizioni erano troppo cattive. (Immagine simbolica)
Keystone

I Servizi veterinari di Soletta fra giovedì e venerdì scorso, scortati dalla polizia cantonale, hanno sgomberato una fattoria di Ramiswil. Sul posto c'erano molti animali malati e denutriti. Oltre 100 cani hanno dovuto essere soppressi.

Keystone-SDA

09.11.2025, 12:43

09.11.2025, 14:08

Le autorità hanno sequestrato diverse decine di cavalli, circa 120 cani e due capre, ha detto a Keystone-ATS la portavoce del Consiglio di Stato Andrea Affolter, confermando notizie dell'emittente regionale Tele M1. Anche la polizia cantonale ha confermato di essersi recata sul posto.

«Gli animali erano praticamente tutti in condizioni desolanti», ha detto ancora Affolter. Erano chiaramente nutriti in modo insufficiente e non corretto, ed erano anche malati.

«Abbiamo sequestrato i cavalli e li abbiamo portato in luogo adeguato», ha detto la veterinaria cantonale Chantal Ritter a Tele M1. I cani sono stati soppressi perché le loro condizioni erano troppo cattive.

La proprietaria degli animali verrà denunciata per violazione della Legge sulla protezione degli animali, ha precisato Affolter.

I più letti

Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»
Un milionario a Dubai: «Più gli svizzeri stanno male, più noi stiamo bene»
Favino si confessa: «Sembro affidabile, ma sono stato un bugiardo cronico»
Il Lugano espugna Basilea! Saipi salva, Behrens punisce
L'ex di Serie A Mario Frick: «Da giocatore ero dipendente dalle scommesse e pieno di debiti»

Altre notizie

Glarona. Polizia interviene per violenza domestica e spara a un uomo a Oberurnen

GlaronaPolizia interviene per violenza domestica e spara a un uomo a Oberurnen

Un pizzico di umorismo. Uomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»

Un pizzico di umorismoUomo guida in una zona vietata ben 7 volte, la giudice è comprensiva: «È stato piacevole»

Viaggio in Colombia. Ministro belga costretto ad atterraggio d'emergenza per avaria

Viaggio in ColombiaMinistro belga costretto ad atterraggio d'emergenza per avaria