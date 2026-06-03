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Durante una ristrutturazione I sommozzatori trovano antichi pali di un ponte di legno nell'Aare

SDA

3.6.2026 - 10:06

Gli antichi resti trovati nel fiume Aare.
Gli antichi resti trovati nel fiume Aare.
Keystone

Sommozzatori hanno trovato nell'Aare dei pali appartenenti a un ponte di legno del quarto secolo. La scoperta è stata fatta durante lavori di ristrutturazione di un ponte ferroviario a Soletta. Al momento i reperti rimarranno in acqua, dove sono protetti.

Keystone-SDA

03.06.2026, 10:06

03.06.2026, 10:09

Le parti lignee sono presumibilmente dei pilastri che sostenevano la sovrastruttura con la carreggiata, si legge in un comunicato odierno della Cancelleria di Stato solettese. I sub hanno prelevato dei campioni per permettere la datazione.

Il ponte farebbe parte dell'antica strada che dall'Italia e attraverso il Gran San Bernardo portava fino al Reno. Tracce di questo percorso sono state trovate fra Büren an der Aare (BE) e Nennigkofen (SO).

«Non è un caso che la strada romana attraversasse l'Aare proprio a Soletta: il fiume, che a monte presenta un corso molto tortuoso, qui è costretto a scorrere in un alveo stretto; un punto ideale per attraversarlo», viene spiegato nella nota.

Anche l'antico toponimo di Soletta si riferisce alla particolare conformazione del territorio: Salodurum è infatti la forma latina di un termine celtico che significa «stretto del fiume» o «porta delle onde».

Nelle loro prossime operazioni i sommozzatori cercheranno ulteriori resti del ponte risalente al Tardo Impero romano.

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