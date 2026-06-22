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Soletta Strangolò e investì volontariamente una 17enne, uomo a processo

SDA

22.6.2026 - 10:20

L'uomo scelse di uccidere la sua vittima in modo casuale. (Foto archivio)
L'uomo scelse di uccidere la sua vittima in modo casuale. (Foto archivio)
Keystone

Un giovane 22enne ha varcato oggi la soglia del Tribunale distrettuale di Soletta-Lebern con l'accusa di assassinio per aver deliberatamente investito e strangolato nel 2023 una ciclista di 17 anni a Bellach (SO). La sentenza è prevista per il 30 giugno.

Keystone-SDA

22.06.2026, 10:20

L'imputato, all'epoca 19enne, fu arrestato sul luogo dell'accaduto e confessò i fatti. Attualmente il cittadino svizzero sta scontando anticipatamente la misura che verrà pronunciata nei suoi confronti.

Stando all'atto d'accusa depositato dalla procuratrice, nella notte dell'8 aprile 2023 il giovane stava rientrando a casa a bordo di un furgone quando durante il tragitto venne colto dal desiderio sfrenato di «togliere la vita a qualcuno». Poco dopo avrebbe notato la vittima 17enne in sella alla sua bici, e avrebbe iniziato a puntarla.

La ragazza, che non conosceva il suo aggressore, si stava recando dai nonni ed era ormai quasi arrivata a destinazione quando il conducente decise di investirla. Dopo l'impatto, la vittima riuscì a rialzarsi senza riportare ferite. Tuttavia, sempre stando all'accusa, l'imputato scese dal suo veicolo e le corse dietro riuscendo a raggiungerla in un prato, non lontano dal ciglio delle strada, e iniziò a strangolarla fino a farle perdere conoscenza.

Credendola morta, l'aggressore si rimise in marcia. Poco dopo però si accorse che la 17enne aveva ripreso coscienza. A quel punto attraversò il prato con il furgone e investì nuovamente la sua vittima. Poiché le ruote del furgone rimasero bloccate nel terreno, l'imputato tentò di liberare il mezzo avanzando e retrocedendo ripetutamente, ignorando le grida della vittima rimasta sotto il veicolo. La giovane, incastrata sotto il furgone, morì schiacciata.

La polizia – allertata per la presenza del veicolo finito sul prato – raggiunse il luogo dei fatti e trovò il conducente accanto al furgone ancora incastrato nel terreno e il corpo privo di vita della giovane ragazza.

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