Canton Soletta Il tetto di una casa unifamiliare in fiamme a Niedergösgen

SDA

30.8.2025 - 16:54

I pompieri hanno rapidamente domato le fiamme.
Keystone

Il tetto di una casa unifamiliare a Niedergösgen, nel canton Soletta, ha preso fuoco questa mattina, provocando danni ingenti. Stando alla polizia cantonale, non ci sono stati feriti.

Keystone-SDA

30.08.2025, 16:54

30.08.2025, 17:20

La segnalazione dell'incendio è pervenuta alla polizia poco dopo le 10.15. Giunti sul posto, i pompieri hanno domato rapidamente le fiamme, ma la casa unifamiliare è stata dichiarata inabitabile. Un'inchiesta è stata aperta per stabilire le cause esatte del sinistro.

