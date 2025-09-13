Ecco come si trovava il camion dopo l'incidente nei pressi di Biberist (SO) Keystone

Due persone sono rimaste gravemente ferite, in due incidenti automobilistici avvenuti ieri, venerdì, pomeriggio rispettivamente nei cantoni di Soletta e Zurigo.

Keystone-SDA SDA

Il primo ha avuto luogo poco dopo le 15.30 all'uscita dell'autostrada A5 nei pressi di Biberist (SO). Stando alla polizia cantonale solettese, un camionista 50enne avrebbe perso il controllo del proprio mezzo in una curva a sinistra della galleria Spitalhof. L'autoarticolato si è ribaltato su un fianco e ha urtato la parete del tunnel.

Il camionista è stato dapprima estratto dal veicolo da una terza persona. Un'ambulanza lo ha poi trasportato in ospedale, ha precisato la polizia. A causa dell'incidente, l'uscita autostradale è rimasta chiusa fino a mezzanotte.

Un'auto danneggiata e un triciclo elettrico rotto sono sulla strada a Meilen. Polizia cantonale di Zurigo

Un'ora e mezza più tardi, a Meilen (ZH), in una collisione frontale con un'auto guidata da una donna, ha avuto la peggio un 66enne in sella a un veicolo elettrico a tre ruote.

Stando alla polizia cantonale zurighese, lo scontro è avvenuto poco dopo le 17.00 nella zona di un sottopassaggio ferroviario, quando il 66enne ha invaso la corsia opposta. A causa della collisione, il veicolo elettrico si è incastrato e il conducente è rimasto intrappolato.

I pompieri di Meilen hanno dovuto utilizzare attrezzature pesanti per estrarre l'uomo dal suo veicolo. È stato poi trasportato in ospedale in gravi condizioni. La donna invece è rimasta illesa. Anche in questo caso un'inchiesta dovrà chiarire le cause esatte dell'incidente.