IT
Col bel tempo arrivano i pollini Avete il raffreddore da fieno? Ecco chi sono i colpevoli

Petar Marjanović

28.2.2026

È di nuovo il periodo dell'anno per molti, quello degli starnuti e degli occhi che lacrimano.
È di nuovo il periodo dell'anno per molti, quello degli starnuti e degli occhi che lacrimano.
Meteoschweiz

In Svizzera, con le prime giornate calde, il numero di pollini è aumentato in modo significativo, il che può creare disagi soprattutto a chi soffre di raffreddore da fieno. A seconda della stagione, sono in particolare il nocciolo, l'ontano, la betulla, le graminacee e l'ambrosia a determinare un'elevata concentrazione di pollini.

Redazione blue News

28.02.2026, 14:07

Il bel tempo di questa settimana in Svizzera porta con sé anche un'elevata concentrazione di pollini e segna quindi l'alta stagione del raffreddore da fieno. Molte persone allergiche conoscono bene i sintomi, ma spesso non sanno quali piante li provocano.

Presentiamo i principali responsabili con immagini e forniamo informazioni brevi e di facile comprensione: quando fioriscono? Dove si diffondono?

Il nocciolo

Il nocciolo è spesso riconoscibile come un arbusto. In inverno presenta lunghi amenti giallastri pendenti (fiori maschili). In Svizzera fiorisce solitamente da gennaio ad aprile.

Molte persone reagiscono perché nell'aria è presente un'elevata concentrazione locale di polline e perché sono frequenti le reazioni incrociate con betulla e ontano.

Ecco come appare il nocciolo
Ecco come appare il nocciolo. I colpevoli in primavera: gli amenti dei fiori su un cespuglio di nocciolo.

I colpevoli in primavera: gli amenti dei fiori su un cespuglio di nocciolo.

Immagine: KEYSTONE

Ecco come appare il nocciolo. Ecco come si presenta la foglia di un nocciolo comune.

Ecco come si presenta la foglia di un nocciolo comune.

Immagine: Willow/CC BY

Ecco come appare il nocciolo. Ecco l'aspetto delle nocciole acerbe.

Ecco l'aspetto delle nocciole acerbe.

Immagine: KEYSTONE

L'ontano

L'ontano è generalmente un albero, ma può anche crescere come arbusto. Produce anch'esso vistosi amenti. In Svizzera, l'ontano nero e quello grigio fioriscono in genere da gennaio ad aprile; quello viola, spesso piantato nelle città, può addirittura rilasciare polline nell'aria già nel periodo natalizio.

Si reagisce perché il suo polline è tra i primi dell'anno ed è presente localmente in grandi quantità.

Ecco come si presenta l'ontano
Ecco come si presenta l'ontano. A seconda del luogo e della varietà, gli ontani possono raggiungere un'altezza di circa 25-30 metri e vivere fino a 120 anni.

A seconda del luogo e della varietà, gli ontani possono raggiungere un'altezza di circa 25-30 metri e vivere fino a 120 anni.

Immagine: KEYSTONE

Ecco come si presenta l'ontano. Pigne e frutti di un ontano

Pigne e frutti di un ontano

Immagine: Roger Culos/CC BY-SA 3.0

Ecco come si presenta l'ontano. Illustrazione di Alnus glutinosa.

Illustrazione di Alnus glutinosa.

Immagine: PD

Betulla

Le betulle si riconoscono spesso per la corteccia chiara e per gli amenti che pendono in un secondo momento. Di solito fioriscono da marzo a maggio.

Molte persone allergiche reagiscono in modo marcato perché il suo polline è considerato il principale allergene tra quelli degli alberi e la betulla ne produce in grandi quantità. Sono frequenti anche le reazioni incrociate (ad esempio con nocciolo e ontano).

Ecco come appare la betulla
Ecco come appare la betulla. Ecco come appaiono gli amenti della betulla.

Ecco come appaiono gli amenti della betulla.

Immagine: Lucyin/CC BY-SA 4.0

Ecco come appare la betulla. Foglie di una betulla.

Foglie di una betulla.

Immagine: Wilde Natur/CC BY-SA 2.0

Ecco come appare la betulla. A seconda della specie la corteccia della betulla può essere bianca.

A seconda della specie la corteccia della betulla può essere bianca.

Immagine: KEYSTONE

Ecco come appare la betulla. I soggetti allergici alla betulla spesso presentano allergie incrociate.

I soggetti allergici alla betulla spesso presentano allergie incrociate.

Immagine: KEYSTONE

Le graminacee

Le graminacee si trovano praticamente ovunque: prati, pascoli, bordi delle strade. Quando fioriscono, in cima si notano pannocchie o spighe, spesso con le antere ben visibili.

In Svizzera fioriscono generalmente dalla fine di aprile ad agosto, con un picco tra maggio e metà luglio. Molte persone reagiscono perché le graminacee rappresentano l'allergene pollinico più importante in Svizzera e la stagione è particolarmente lunga.

Ecco come appaiono le erbe
Ecco come appaiono le erbe. Rilascio di polline dai fiori di Dactylis glomerata

Rilascio di polline dai fiori di Dactylis glomerata

Immagine: CC0

Ecco come appaiono le erbe. Ecco come si presenta l'infiorescenza della gramigna comune.

Ecco come si presenta l'infiorescenza della gramigna comune.

Immagine: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0

Ecco come appaiono le erbe. Una foto di gramigna comune.

Una foto di gramigna comune.

Immagine: Kristian Peters/CC BY-SA 3.0

Ambrosia

L'ambrosia ha l'aspetto di un'erbaccia poco appariscente: foglie doppiamente pennate, verdi su entrambi i lati, spesso con un fusto rossastro e peloso. Fiorisce da agosto a settembre, prolungando la stagione dei pollini fino alla fine dell’estate.

Molte persone reagiscono in modo intenso perché il polline è altamente allergenico e può spesso scatenare l'asma. In Svizzera la pianta si trova principalmente in Ticino e nella Svizzera occidentale.

Ecco l'aspetto dell'ambrosia
Ecco l'aspetto dell'ambrosia. Una giovane pianta di ambrosia che cresce in un campo.

Una giovane pianta di ambrosia che cresce in un campo.

Immagine: KEYSTONE

Ecco l'aspetto dell'ambrosia. L'ambrosia viene estirpata durante la giornata nazionale di eradicazione.

L'ambrosia viene estirpata durante la giornata nazionale di eradicazione.

Immagine: KEYSTONE

Ecco l'aspetto dell'ambrosia. L'ambrosia era un tempo una pianta nordamericana.

L'ambrosia era un tempo una pianta nordamericana.

Immagine: Keystone

Ecco l'aspetto dell'ambrosia. Provoca gravi allergie.

Provoca gravi allergie.

Immagine: KEYSTONE

