Raggiunti i 9521 metri di quota L'aereo solare Solarstratos batte il record mondiale di Bertrand Piccard e Solar Impulse

SDA

13.8.2025 - 11:42

Raphael Domjan a bordo del velivolo
Raphael Domjan a bordo del velivolo
Keystone

Il team di Solarstratos ha battuto in Vallese il record mondiale di altitudine mai raggiunta da un aereo elettrico e solare. Ieri il pilota Raphaël Domjan è decollato dall'aeroporto di Sion con il velivolo raggiungendo i 9521 metri di quota.

Keystone-SDA

13.08.2025, 11:42

13.08.2025, 11:43

Ha così superato il precedente record di Bertrand Piccard e Solar Impulse, che si erano fermati a 9235 metri. Il nuovo record deve comunque ancora essere confermato dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI), ha precisato oggi l'ufficio stampa di Solarstratos.

L'obiettivo di Domjan resta quello di diventare il primo pilota a superare i 10'000 metri di altitudine con un aereo solare. Realizzare il nuovo record è stato un momento emozionante per tutto il team di Solarstratos e Domjan, si legge in un comunicato. È stato festeggiato con una raclette.

Con il suo progetto, il 53enne neocastellano vuole dimostrare il potenziale dell'energia solare per un'aviazione sostenibile: i voli con energia solare sono possibili e possono rappresentare un'alternativa ecologica agli aerei convenzionali.

