Aerei elettriciSolarStratos supera gli 8 mila metri di quota
SDA
10.8.2025 - 21:49
SolarStratos ha compiuto oggi il volo solare ed elettrico – 4 ore e mezzo di permanenza nell'aria – più alto della sua storia.
Secondo i dati GPS trasmessi dal suo team, Raphaël Domjan è riuscito a raggiungere gli 8224 metri di altitudine. Il record mondiale (9235 metri) non è stato tuttavia battuto.
Il velivolo è partito dall'aeroporto di Sion. Raphaël Domjan è riuscito a salire a oltre 8000 metri con il suo HB-SXA sfruttando le correnti termiche estive, come indicato dall'ufficio comunicazione di SolarStratos.
Raphaël Domjan non ha tuttavia raggiunto il suo obiettivo di diventare il primo pilota a superare i 10 mila metri di altitudine. Il team di SolarStratos dovrà quindi rimettersi al lavoro. Un altro tentativo potrebbe essere effettuato nei prossimi giorni.
Con questo volo a 8224 metri sul livello del mare – altitudine raggiunta alle 17:25 – il pilota di Neuchâtel ha comunque migliorato di oltre 1600 metri il suo record precedente, che fino ad allora era di 6589 metri.