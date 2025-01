La direttrice di casting Corinna Glaus. Keystone

Il «Prix d'honneur» delle 60esime Giornate di Soletta, dotato di 10'000 franchi, va alla direttrice di casting zurighese Corinna Glaus. Il riconoscimento le verrà conferito il 23 gennaio al cinema Landhaus di Soletta.

Keystone-SDA, sifo, ats SDA

In 38 anni di carriera Glaus ha reclutato attori per più di 150 produzioni nazionali ed internazionali, televisive e cinematografiche, si legge in una nota odierna delle Giornate di Soletta. «Ha contribuito in modo determinante a dare un volto al cinema svizzero», ha detto di lei il direttore artistico delle Giornate Niccolò Castelli, citato nella nota.

Specializzata nella scoperta di giovani talenti elvetici ha lanciato ad esempio la carriera della ticinese Carla Juri, di Ella Rumpf e Sarah Spale.

Glaus, classe 1957, ha collaborato con vari registi svizzeri quali Petra Volpe, Bettina Oberli e Christoph Schaub. Fra i progetti internazionali a cui ha preso parte si citano in particolare «Quantum of Solace» del cineasta svizzero-tedesco Marc Forster, parte della serie di James Bond, «Millennium – Uomini che odiano le donne» ("The Girl with the Dragon Tattoo") di David Fincher e «Treno di notte per Lisbona» di Bille August, prosegue la nota.

Il «Prix d'honneur» è offerto dalla fondazione BK Atlantis e viene assegnato dal 2003 a personalità che si distinguono per il loro contributo alla cultura cinematografica svizzera. Le 60esime Giornate di Soletta si terranno dal 22 al 29 gennaio.