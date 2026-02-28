  1. Clienti privati
Guerra Solidarietà all'Ucraina, oltre mille persone in piazza a Berna

SDA

28.2.2026 - 15:01

A Berna si torna a parlare di Ucraina (foto d'archivio).
A Berna si torna a parlare di Ucraina (foto d'archivio).
Keystone

Oltre mille persone sono scese in piazza oggi a Berna per manifestare solidarietà nei confronti dell'Ucraina: l'obiettivo, recitava l'appello lanciato dagli organizzatori, era quello di lanciare «un segnale contro la persistente aggressione russa».

Keystone-SDA

28.02.2026, 15:01

28.02.2026, 15:13

I manifestanti si sono dati appuntamento nella zona della Schützenmatte per poi sfilare in corteo fino alla Piazza federale, cuore politico del paese. Stando a quanto riferisce un cronista dell'agenzia Keystone-ATS, ricorrendo a cartelli e striscioni, i dimostranti hanno chiesto un'applicazione più rigorosa delle sanzioni contro la Russia e un maggiore sostegno economico all'Ucraina.

Il paese – è stato sottolineato – ha bisogno di aiuto soprattutto per ricostruire le infrastrutture energetiche distrutte. È stato inoltre auspicato un ruolo attivo della Confederazione nel perseguire i crimini di guerra.

La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione ucraina in Svizzera, insieme ad altre organizzazioni.

