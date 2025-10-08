  1. Clienti privati
Sondaggio Solo il 6% degli spagnoli ha assistito a corride nell'ultimo anno

SDA

8.10.2025 - 15:17

In dieci anni la percentuale di spagnoli che ha assistito a una corrida è passata dal 6,9% al 5,9% (foto d'archivio)
In dieci anni la percentuale di spagnoli che ha assistito a una corrida è passata dal 6,9% al 5,9% (foto d'archivio)
Keystone

Solo il 5,9% della popolazione spagnola ha assistito ad almeno una corrida o evento di tauromachia simile nell'ultimo anno.

Keystone-SDA

08.10.2025, 15:17

08.10.2025, 15:20

È quanto emerge da un sondaggio su abitudini e pratiche culturali pubblicato dal Ministero della Cultura iberico, riferito al periodo marzo 2024 – febbraio 2025.

Lo stesso rilevamento, che si basa su un campione di 16'000 interviste a persone di almeno 15 anni di età, evidenzia inoltre come l'interesse degli spagnoli per gli spettacoli con tori, di qualsiasi tipo, continua a calare: se dieci anni fa vi assisteva almeno una volta all'anno il 9,5% della popolazione, ora lo fa l'8% (nel caso specifico delle corride, la percentuale è passata dal 6,9% al 5,9%). D'altro canto, il sondaggio mette in luce che il consumo di cultura da parte degli spagnoli è aumentato, rispetto al passato, in molteplici campi: la percentuale di affluenza ai musei è passata in dieci anni dal 33,2% al 40,6%, ai monumenti dal 41,4% al 50,5% e ai concerti dal 24,5% al 32,1%.

I dati di questo sondaggio sono stati pubblicati all'indomani di una decisione del Congresso dei deputati che ha suscitato polemiche: quella di non ammettere a dibattito parlamentare un'iniziativa legislativa popolare, supportata da oltre 600'000 firme, per escludere eventi e spettacoli con i tori dalle categorie considerate patrimonio culturale. In tal senso, è stata decisiva, oltre alle prese di posizione dei partiti di destra (Popolare e Vox), l'astensione del Partito Socialista (Psoe), la principale formazione dell'attuale governo.

