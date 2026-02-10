L'incidente non ha provocato alcuna vittima Keystone

Paura oggi per le persone a bordo di un aereo partito da Mogadiscio, in Somalia, e costretto pochi minuti dopo il decollo a un atterraggio d'emergenza nello stesso aeroporto.

Il velivolo è però finito in acqua a pochi metri dalla costa, ma nell'incidente «non ci sono state vittime», riporta la Bbc citando fonti locali. Sul volo, operato dalla compagnia Starsky, c'erano oltre 50 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio.

In un post social, la Missione dell'Unione Africana di supporto e stabilizzazione della Somalia (Aussom) ha spiegato che l'aereo «ha avuto problemi meccanici circa 15 minuti dopo il decollo», per cui il pilota ha deciso di far ritorno a Mogadiscio.

Nel tentare un atterraggio d'emergenza, il velivolo è però finito fuori pista, fermandosi poi «in acque basse» sulla linea di costa, precisa la Bbc citando il direttore dell'Autorità dell'Aviazione Civile somala, Ahmed Macalin Hassan.

Sul posto è accorso rapidamente personale delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana, ha riferito Aussom, secondo cui alcune persone «sono rimaste ferite» nell'incidente.

«La rapida e calma presa di decisioni del pilota ha avuto un ruolo decisivo nel garantire la sicurezza di tutti a bordo, e lo lodiamo per come ha gestito la situazione», ha affermato un portavoce di Starsky.