  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sondaggio Il 56% degli svizzeri è favorevole a nuove centrali nucleari

SDA

10.10.2025 - 09:42

Il Consiglio federale ha approvato in agosto il messaggio alle Camere federali. (Foto simbolica)
Il Consiglio federale ha approvato in agosto il messaggio alle Camere federali. (Foto simbolica)
Keystone

Un sondaggio di 20 Minuten e Tamedia indica che il 56% degli elettori svizzeri sarebbe favorevole alla costruzione di nuove centrali nucleari. Secondo l'inchiesta, svolta dall'istituto Leewas e pubblicata oggi, i contrari sarebbero il 42% e gli indecisi il 2%.

Keystone-SDA

10.10.2025, 09:42

10.10.2025, 09:43

Il sondaggio si è svolto online tra il 16 e il 17 settembre e vi hanno partecipato 14'775 persone. Leewas ha ponderato le risposte in modo che risultassero rappresentative dell'intera popolazione votante. Il margine di errore statistico si colloca al +/- 2%.

In seguito all'incidente nucleare di Fukushima (Giappone), nel 2011 la Svizzera aveva deciso di abbandonare progressivamente l'energia atomica e nel 2017 la popolazione aveva votato a favore di questa strategia e per vietare l'edificazione di nuove centrali.

Il direttore del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) Albert Rösti ha annunciato a fine agosto 2024 l'intenzione di voler eliminare questa proibizione e a metà agosto scorso il Consiglio federale ha approvato il messaggio corrispondente alle Camere federali.

Per l'Esecutivo la modifica di legge dovrebbe fungere da controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Energia elettrica in ogni tempo per tutti (Stop al blackout)». I Verdi hanno già dichiarato di voler lanciare un referendum nel caso il progetto venisse approvato dal Parlamento.

I più letti

Emanuele Filiberto sfida lo Stato: vuole i gioielli della Corona. Ecco di cosa si tratta
Ecco perché il mondo del tennis è di nuovo in subbuglio
Trump ripesca l'«Insurrection Act», una legge del 18° secolo che ora fa paura. Ecco di cosa si tratta
Morte di Paolo Sottocorona, sui social spuntano teorie novax. Mentana: «Avvoltoi»
La Casa Bianca si infuria dopo la decisione sul Nobel per la pace: «Un errore storico»

Altre notizie

Stati Uniti. Esplosione in un deposito militare in Tennessee, morti e dispersi

Stati UnitiEsplosione in un deposito militare in Tennessee, morti e dispersi

La «dama de hierro». Il Nobel per la pace a Corina Machado: «Il popolo vincerà»

La «dama de hierro»Il Nobel per la pace a Corina Machado: «Il popolo vincerà»

Ecco il video della conversazione. Vuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»

Ecco il video della conversazioneVuole togliersi la vita, ma il carabiniere la salva: «Non sei sola»