  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sondaggio Solo il 17% degli americani approva l'annessione della Groenlandia

SDA

14.1.2026 - 15:32

Una via di New York
Una via di New York
Keystone

Solo il 17% degli americani approva i tentativi di Donald Trump di annettere la Groenlandia, e la maggior parte dei democratici e dei repubblicani si oppone all'uso della forza militare per farlo. Lo rivela un sondaggio Reuters/Ipsos.

Keystone-SDA

14.01.2026, 15:32

14.01.2026, 15:43

Circa il 47% degli intervistati ha espresso disapprovazione perle mire espansionistiche del presidente nei confronti dell'isola, mentre il 35% si è dichiarato incerto. Un intervistato su cinque ha dichiarato di non essere a conoscenza dei piani per l'acquisizione della Groenlandia.

Solo il 4% degli americani, tra cui appena un repubblicano su dieci e quasi nessun democratico, ha affermato che sarebbe una «buona idea» per gli Stati Uniti usare la forza militare. Circa il 71% ha ritenuto che sarebbe una cattiva idea, tra cui nove democratici su dieci e sei repubblicani su dieci.

Il 66% degli intervistati, tra cui il 91% dei democratici e il 40% dei repubblicani, ha dichiarato di essere preoccupato che i tentativi degli Stati Uniti di acquisire la Groenlandia possano danneggiare la Nato e le relazioni con l'Europa.

I più letti

Una famiglia vallesana lotta per le tre figlie dopo il rogo infernale di Crans-Montana
Il figlio adottivo difende i coniugi Moretti: «Indignazione fuori luogo»
Danimarca, Groenlandia e USA si affrontano a Washington: ecco i 10 punti chiave
Chiara Ferragni assolta dall'accusa di truffa nel processo sul «Pandorogate»
Il giovane figlio di Ueli Kestenholz dice addio al padre con parole toccanti

Altre notizie

Dinamica non chiara. Monopattino elettrico finisce contro un'auto, uomo in fin di vita

Dinamica non chiaraMonopattino elettrico finisce contro un'auto, uomo in fin di vita

Svizzera. La sanguinerola è stata eletta pesce dell'anno 2026

SvizzeraLa sanguinerola è stata eletta pesce dell'anno 2026

Copernicus. Il 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre

CopernicusIl 2025 è stato il terzo anno più caldo di sempre