Le carte e le richieste sono diventate nulle nel momento in cui il cliente della banca è stato dichiarato morto. Una volta segnalato l'errore, bisognava ricominciare tutto da capo. KEYSTONE

Una strana disavventura è capitata di recente a un uomo del Canton Vaud. Tutti i suoi conti bancari sono stati bloccati e passati in modalità «eredità». Per qualche oscuro motivo, la sua banca - UBS - pensava che fosse morto.

«Martedì scorso ho ricevuto una notifica dal mio servizio di e-banking UBS sul cellulare che mi diceva che i miei conti erano stati bloccati per motivi di sicurezza», racconta Martin*.

A blue News ha accettato di raccontare la disavventura «divertente e strana», come dice lui stesso: la sua banca pensava che fosse morto!

In un primo momento, l'uomo del Canton Vaud ha pensato che la misura fosse stata pensata per proteggere il suo conto dagli hacker, o che fosse stato superato un limite e che presto tutto sarebbe tornato alla normalità.

Poi la moglie lo chiama. Evidentemente anche il loro conto comune era stato bloccato: la carta non era stata «riconosciuta» al momento di pagare la spesa al supermercato.

I conti messi in modalità «successione»

Martedì sera Martin ha controllato se il suo e-banking è ancora accessibile dal computer. Non ci è riuscito. Gli è stato chiesto di contattare la linea telefonica. La persona all'altro capo del filo mi ha detto che i miei conti erano stati messi in modalità «successione», racconta.

«Mi hanno chiesto se fosse morto qualcuno a me vicino, ma ho assicurato che non era così». L'operatore ha quindi cercato di contattare l'ufficio successioni della banca, ma era troppo tardi. Ha detto a Martin di richiamare il giorno dopo.

«Improvvisamente ho capito che stavano parlando di me!»

Il padre di famiglia ha ricontattato il servizio clienti la mattina presto: «Mercoledì ha risposto una donna. Le ho raccontato di nuovo tutta la storia e ho scherzato sul fatto che avrei potuto ereditare una fortuna. Lei mi dice: "Se la pensa così, bene". Poi, improvvisamente, mi rendo conto che stanno parlando di me! Forse c'è stato un errore umano, qualcuno ha sbagliato a digitare le cifre, oppure un omonimo è morto», ha ipotizzato.

Martin è stato sorpreso nello scoprire che, anche dopo aver risposto a tutte le domande del protocollo, l'operatore, purtroppo, non ha potuto stabilire che si trattasse proprio di lui.

«Alla fine sono dovuto andare allo sportello per dimostrare che ero vivo! Cosa faremo il giorno in cui non ci saranno più sportelli?»

«Tutte le carte e le applicazioni sono diventate obsolete»

Nonostante la rapidità con cui è stato segnalato l'errore, è stato impossibile per la banca fare immediatamente marcia indietro, ha osservato il vodese: «Ciò significa che tutte le carte e le applicazioni sono diventate obsolete. Abbiamo dovuto contattare il reparto informatico per generarne di nuove, un'operazione lunga e noiosa».

Durante il processo - durato alcuni giorni - non è stato possibile accedere ai conti: «Fortunatamente mia moglie aveva un altro conto dove poteva prelevare denaro. Al giorno d'oggi non teniamo più contanti in casa», ha detto Martin.

Twint notifica l'amico che ha ricevuto denaro da un morto

Nel frattempo, ha ricevuto lettere indirizzate al «defunto signor Martin X. e/o a sua moglie, nonché alla Tenuta del signor Martin X.»: abbastanza per far rabbrividire una persona viva. Ma lui l'ha presa con umorismo: «Per tre giorni ho scherzato con le persone dicendo che stavano parlando con un fantasma».

Ma non è finita qui: dopo tutti i passi compiuti per ripristinare i suoi conti e il suo accesso, Martin ha inviato una somma di denaro tramite Twint a un amico. Il destinatario ha ricevuto la somma, ma con una notifica che gli diceva che il pagamento era collegato a un conto «in successione».

In pratica, Twint gli ha notificato che aveva ricevuto denaro da una persona morta. «Il mio amico mi ha poi chiesto se stavo bene o se ero morto nel frattempo».

Dopo una settimana, tutto è finalmente tornato alla normalità. «Non è la fine del mondo, ma solleva molte domande sulla gestione dei dati personali, sulla comunicazione tra i diversi dipartimenti e sull'identità digitale», ha concluso filosoficamente.

Contattata da blue News, UBS «non desidera commentare per motivi di protezione e sicurezza dei dati».

*Nome noto alla redazione.