Julia Wandelt torna alla carica: «Sono io Madeleine McCann, ecco la prova»

Madeleine McCann, scomparsa nel 2007 in Portogaallo. Keystone

Julia Wandelt, la giovane polacca che aveva precedentemente affermato di essere Madeleine McCann, ha rilasciato nuove dichiarazioni e presunti risultati di un test del DNA per sostenere la sua identità.

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Julia Wandelt, una 23enne polacca, ha nuovamente dichiarato di essere Madeleine McCann, pubblicando sui social quelli che sostiene essere i risultati di un test del DNA.

La dottoressa Fia Johansson, investigatrice privata che l'ha seguita, ha smentito la sua versione, affermando che il DNA conferma origini polacche, escludendo qualsiasi legame con la bambina scomparsa.

Nonostante le smentite, Julia ha ottenuto grande visibilità mediatica, guadagnando oltre un milione di follower e cancellando il suo passato, mentre il caso della sparizione di McCann continua a generare attenzione. Mostra di più

Julia Wandelt, una 23enne polacca, è tornata a far parlare di sé con nuove affermazioni riguardanti la sua identità.

Dopo aver dichiarato di essere Madeleine McCann, la bambina scomparsa in Portogallo nel 2007, e successivamente essersi scusata per l'affermazione, Julia ha pubblicato sui social media quelli che sostiene essere i risultati di un test del DNA.

Secondo lei, questi dimostrerebbero la sua identità come Maddie, nonostante i genitori della bambina scomparsa non abbiano voluto partecipare al test.

Julia afferma che i medici hanno confrontato vari aspetti fisici, come occhi, denti e voce, con quelli di Madeleine, scomparsa a soli tre anni da un appartamento per le vacanze a Praia da Luz. Tuttavia, la dottoressa Fia Johansson, investigatrice privata e medium che ha assistito la donna, aveva precedentemente smentito le sue affermazioni.

Secondo la dottoressa, citata da «RadarOnline», i test indicano che Julia ha origini polacche, con una piccola percentuale di discendenza lituana e russa, escludendo quindi la possibilità che sia Madeleine.

Riacceso almeno l'interesse mediatico per Maddie

Nonostante le smentite, la dottoressa Johansson ha riconosciuto che l'attenzione mediatica generata ha contribuito a riaccendere l'interesse per il caso McCann.

Julia, che ha aperto un account Instagram il 14 febbraio 2023 per dichiarare la sua presunta identità, ha visto la sua vita cambiare radicalmente. Prima di queste affermazioni aveva alle spalle esperienze come modella oltre che dei profili erotici su siti per adulti.

L'interesse sul web ha portato la 23enne a guadagnare oltre un milione di follower sui social, ma ha anche causato un notevole tumulto nella sua vita personale. Di conseguenza, ha scelto di cancellare le tracce delle sue esperienze passate.

La vicenda continua a suscitare interesse e dibattito, mentre la ricerca di Madeleine McCann prosegue.

