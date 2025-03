Rimane rinchiuso nella stiva di un aereo a -25 gradi, ecco com'è riuscito a sopravvivere

Su un volo Turkish Airlines da Istanbul si è sfiorata la morte. Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Un membro del personale di terra dello scalo di Istanbul è rimasto rinchiuso nella stiva di un aereo mentre stava caricando le valige dei passeggeri. Il velivolo è poi partito e l'uomo ha rischiato di morire per le basse temperature.

Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te A Istanbul un lavoratore di terra è rimasto accidentalmente intrappolato nella stiva di un aereo della Turkish Airlines.

L'uomo ha subito un grave congelamento.

I colleghi si sono accorti della sua assenza solo dopo la partenza del velivolo, una volta informato il pilota, l'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza a Izmir. Mostra di più

Un incidente sul lavoro all'aeroporto di Istanbul ha rischiato di avere un esito fatale. Un membro del personale di terra dello scalo turco è rimasto intrappolato nella stiva di un Airbus A321 della Turkish Airlines, dove le basse temperature gli hanno causato un grave congelamento. Lo scrive il portale «T24».

I fatti sono avvenuti lo scorso dicembre: il dipendente stava ancora caricando i bagagli, quando improvvisamente il portone di carico è stato chiuso. Nonostante i disperati tentativi di attirare l'attenzione, nessuno ha sentito la sua richiesta d'aiuto. I suoi colleghi non si sono accorti subito della sua assenza e l'uomo non aveva nemmeno con sé il cellulare.

Solo quando l'aereo era già in volo i colleghi hanno iniziato a preoccuparsi e quindi hanno controllato le telecamere di sicurezza. Si sono quindi resi conto che il dipendente non aveva lasciato la stiva.

Il controllo del traffico aereo ha dunque informato il pilota che poteva esserci una persona intrappolata di sotto e ha quindi deciso di virare sul Mar Egeo e atterrare a Smirne.

Temperature a -25 gradi

Sebbene la pressione dell'aria nella stiva di un aereo passeggeri sia la stessa della cabina, le temperature invece sono notevolmente inferiori. Il dipendente è dunque riuscito a sopravvivere a temperature che hanno raggiunto i -25 gradi per ben 60 minuti.

Ha cercato di riscaldarsi con i vestiti che ha trovato nelle varie valigie ed è così riuscito a evitare per un pelo di perdere le gambe per congelamento. Dopo oltre 3 ore di cure mediche, hanno infatti ripreso a funzionare.

«Non potevo fare altro che piangere dentro di me. Ora ricevo un sostegno psicologico, sono disoccupato e passo di ospedale in ospedale», ha dichiarato l'uomo, che è comunque ancora in cura per gli effetti del freddo, tra cui un restringimento dei vasi sanguigni del cervello.

Dopo l'incidente, ha intentato una causa accusando i colleghi di negligenza.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.