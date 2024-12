Michela e Daniele hanno sugellato una relazione che durava da anni davanti ai loro cari (immagine illustrativa). KEYSTONE

Una festa di compleanno si è trasformata in un matrimonio a sorpresa per gli ospiti a Corciano, in provincia di Perugia. La storia, riportata dal «Messaggero», racconta di un evento inaspettato che ha lasciato tutti senza parole.

Alessia Moneghini ai-scrape

Una festa di compleanno si è trasformata in un evento memorabile a Corciano, in provincia di Perugia. Quella che doveva essere una celebrazione per i 50 anni di lei e i 60 di lui, si è rivelata una sorpresa per tutti gli invitati, trasformandosi in un matrimonio. La storia è stata raccontata da «Il Messaggero».

Durante la serata, le luci si sono abbassate e la musica ha iniziato a suonare, mentre un altare appariva nella sala. Il festeggiato ha estratto un fazzoletto dal taschino, rivelando una bottoniera di fiori sul suo abito grigio scuro.

La festeggiata, che indossava un abito a fantasia viola, è entrata nuovamente nella sala con un elegante abito rosa da cerimonia. L'assessore, inizialmente confuso tra gli invitati, ha poi chiesto: «Michela, vuoi tu prendere Daniele come tuo sposo?».

Gli ospiti, tra sorrisi e lacrime, hanno impiegato qualche momento per comprendere che non si trattava di uno scherzo, ma di un vero matrimonio. Al momento della torta, l'emozione è cresciuta ulteriormente quando i figli della coppia hanno portato le fedi, suggellando così un'unione che durava da anni, ma che non era ancora stata celebrata davanti a un altare.

Le nozze ufficiali si erano già tenute in forma privata presso la casa comunale di Corciano, con l'amico assessore che ha officiato la cerimonia.

Questo articolo è stato creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale (AI). Tutti i contenuti adottati dall'IA sono verificati dal team editoriale.