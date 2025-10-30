  1. Clienti privati
Ecco dov'è successo Sorpresa! Una donna compra della rucola al supermercato e torna a casa con un geco

dpa

30.10.2025 - 12:43

Insalata, fagioli, mozzarella e all'improvviso un geco vivo nella ciotola. Ecco come «Mr Bean» è diventato il protagonista di una storia insolita in Polonia.

DPA

30.10.2025, 12:43

30.10.2025, 12:44

Hai fretta? blue News riassume per te

  • In Polonia, una donna ha trovato un geco vivo in una confezione di insalata di rucola.
  • L'animale, in ipotermia, è arrivato a un'organizzazione per la protezione degli animali e si sta riprendendo.
  • La donna lo ha chiamato affettuosamente «Mr Bean», perché era sdraiato tra i fagioli.
Mostra di più

Una donna in Polonia ha trovato un geco vivo in una confezione di rucola del supermercato.

Lei, la proprietaria di un allevamento di cavalli vicino a Lublino, ha dichiarato all'Agenzia di stampa tedesca di non averlo notato all'inizio, mentre lavava l'insalata.

«È stato solo quando ho messo la rucola nella ciotola con i fagioli, le cipolle e la mozzarella e stavo preparando l'insalata che ho visto improvvisamente il piccolo geco».

Non si è spaventata: «Viviamo in campagna, dove spesso si incontrano animali selvatici».

Il geco è stato affidato alle cure della Fondazione Epicrates, che si occupa di animali esotici ritrovati.

«È un giovane geco muraiolo», ha dichiarato Bartlomiej Gorzkowski della fondazione al quotidiano «Fakt». Questa specie è comune nelle regioni costiere europee del Mediterraneo. Il geco era gravemente ipotermico e da allora è stato sistemato in un terrario e sta bene.

Soprannominato «Mr Bean»

Secondo Gorzkowski, le condizioni di fresco hanno probabilmente salvato la vita del rettile durante il suo lungo viaggio.

«Senza acqua e cibo, non avrebbe avuto alcuna possibilità. Ma poiché è un animale a sangue freddo, le basse temperature hanno rallentato il suo metabolismo».

Questo è l'unico motivo per cui il geco è riuscito a sopravvivere. Gli è già stato dato un soprannome: «Mr Bean», perché è stato trovato tra i fagioli.

