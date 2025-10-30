Una donna polacca trova un geco in una confezione di insalata di rucola Una donna polacca ha trovato questo geco in una confezione di insalata di rucola del supermercato. Immagine: dpa Si tratta di un giovane geco muraiolo. Immagine: dpa Una donna polacca ha trovato questo geco in una confezione di insalata di rucola del supermercato. Immagine: dpa Una donna polacca trova un geco in una confezione di insalata di rucola Una donna polacca ha trovato questo geco in una confezione di insalata di rucola del supermercato. Immagine: dpa Si tratta di un giovane geco muraiolo. Immagine: dpa Una donna polacca ha trovato questo geco in una confezione di insalata di rucola del supermercato. Immagine: dpa

Insalata, fagioli, mozzarella e all'improvviso un geco vivo nella ciotola. Ecco come «Mr Bean» è diventato il protagonista di una storia insolita in Polonia.

DPA dpa

Hai fretta? blue News riassume per te In Polonia, una donna ha trovato un geco vivo in una confezione di insalata di rucola.

L'animale, in ipotermia, è arrivato a un'organizzazione per la protezione degli animali e si sta riprendendo.

La donna lo ha chiamato affettuosamente «Mr Bean», perché era sdraiato tra i fagioli. Mostra di più

Una donna in Polonia ha trovato un geco vivo in una confezione di rucola del supermercato.

Lei, la proprietaria di un allevamento di cavalli vicino a Lublino, ha dichiarato all'Agenzia di stampa tedesca di non averlo notato all'inizio, mentre lavava l'insalata.

«È stato solo quando ho messo la rucola nella ciotola con i fagioli, le cipolle e la mozzarella e stavo preparando l'insalata che ho visto improvvisamente il piccolo geco».

Non si è spaventata: «Viviamo in campagna, dove spesso si incontrano animali selvatici».

Il geco è stato affidato alle cure della Fondazione Epicrates, che si occupa di animali esotici ritrovati.

«È un giovane geco muraiolo», ha dichiarato Bartlomiej Gorzkowski della fondazione al quotidiano «Fakt». Questa specie è comune nelle regioni costiere europee del Mediterraneo. Il geco era gravemente ipotermico e da allora è stato sistemato in un terrario e sta bene.

Soprannominato «Mr Bean»

Secondo Gorzkowski, le condizioni di fresco hanno probabilmente salvato la vita del rettile durante il suo lungo viaggio.

«Senza acqua e cibo, non avrebbe avuto alcuna possibilità. Ma poiché è un animale a sangue freddo, le basse temperature hanno rallentato il suo metabolismo».

Questo è l'unico motivo per cui il geco è riuscito a sopravvivere. Gli è già stato dato un soprannome: «Mr Bean», perché è stato trovato tra i fagioli.