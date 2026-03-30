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Alla Casa Bianca Un bunker militare sotto la «ballroom» di Trump: «A prova di bombe e droni»

SDA

30.3.2026 - 19:54

Alcuni utenti sui social media hanno già paragonarlo l'opera al "Vorbunker" voluto da Adolf Hitler nel 1935.
Alcuni utenti sui social media hanno già paragonarlo l'opera al "Vorbunker" voluto da Adolf Hitler nel 1935.
Keystone

Un complesso militare «imponente» sotto all'altrettanto enorme salone delle feste, nell'ala est della Casa Bianca, al posto del bunker «anti-apocalisse» costruito negli anni 40 per proteggere i presidenti americani da eventuali attacchi nucleari.

Keystone-SDA

30.03.2026, 19:54

30.03.2026, 20:09

L'estro creativo di Donald Trump non ha limiti e, non pago di aver demolito almeno un terzo dell'iconica residenza al 1600 di Pennsylvania Avenue per far spazio ad una «ballroom» da 400 milioni di dollari e 999 posti, il tycoon ha annunciato una nuova opera architettonica.

Il Pentagono, ha detto Trump ai giornalisti a bordo dell'Air Force One dopo che qualche indiscrezioni era uscita sui media, sta costruendo «un enorme complesso» militare e nel frattempo rafforzando la sala da ballo con «vetri antiproiettili e soffitti anti-drone».

«Purtroppo, viviamo in un'epoca in cui questa è una cosa positiva», ha aggiunto il presidente mostrando l'ultimo rendering del salone delle feste ai media a bordo dell'aereo.

Il piano per il bunker nucleare sarebbe dovuto rimanere segreto ma a Washington mantenere il riserbo su tutto ciò che ruota attorno alla Casa Bianca e a questo presidente è praticamente impossibile. Quindi, in seguito ad un articolo pubblicato nel fine settimana sul New York Times che attaccava progettazione e design della ballroom, Trump ha voluto ritornare sull'argomento.

Causa intentata dal National Trust for Historic Preservation

Determinante è stata inoltre una causa intentata nel dicembre 2025 dal National Trust for Historic Preservation che ha chiesto ad un tribunale di sospendere la costruzione del salone finché fosse stata sottoposta a diverse revisioni indipendenti, non avessero superato le valutazioni ambientali e non avesse ricevuto l'approvazione del Congresso.

Il giudice si pronuncerà entro la fine del mese, per questo il tycoon ha voluto giocare d'anticipo. «La sala da ballo diventa essenzialmente uno scudo per ciò che viene costruito sotto», ha dichiarato il presidente americano.

«Il vetro delle finestre è estremamente spesso. Si tratta di vetro antiproiettile di alta qualità, pertanto, tutte le finestre sono antiproiettile», ha aggiunto rivelando una serie di dettagli sulla costruzione.

È il progetto meno popolare tra gli americani

Di tutti i progetti intrapresi dal commander-in-chief dal suo ritorno alla Casa Bianca – dalla ristrutturazione dello Studio Ovale e di alcuni bagni della residenza al rifacimento di Lafayette Square alla rimodernizzazione del Kennedy Center fino al piano per costruire l'arco di Trump – questo del salone delle feste è forse il meno popolare tra gli americani.

Secondo gli ultimi sondaggi, il 58% si è dichiarato contrario alla demolizione dell'East Wing per la ballroom, contro il 25% che si è detto favorevole. Oltre 35'000 cittadini hanno inoltre protestato presso la commissione federale incaricata di esaminarlo.

La notizia del bunker ha ulteriormente inasprito la polemica. Con qualcuno sui social media che si è spinto a paragonarlo all'ampliamento della cancelleria voluto da Adolf Hitler nel 1935. Su ordine del Führer, infatti, gli architetti Paul Troost e Leonhard Gall aggiunsero nell'area del giardino, una grande sala da ballo, la «Festsaal mit Wintergarten» che era, in realtà, una copertura per il bunker anti-aereo noto come «Vorbunker».

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