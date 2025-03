Uno dei bellissimo scorci della cittadina belga di Bruges. imago images/Panthermedia

Nel 2016 è stato realizzato un progetto rivoluzionario, che prevedeva la costruzione di un condotto sotterraneo di 3 chilometri per trasportare la bevanda dal birrificio storico De Halve Maan, nel centro della città belga, a un impianto di imbottigliamento, eliminando la necessità dei camion.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella città di Bruges, in Belgio, il birrificio storico De Halve Maan ha ricevuto l'approvazione - nel 2014 - per un progetto innovativo: la costruzione di un condotto sotterraneo di 3 km per il trasporto della birra.

E così dal settembre del 2016 la pipeline è operativa e collega la fabbrica, situata nel cuore del centro storico, a un impianto di lavorazione in periferia.

La decisione di investire in questo progetto non è stata motivata da ragioni economiche, ma da considerazioni ambientali e di qualità della vita.

Allora infatti circa 500 camion attraversavano quotidianamente le strette vie del centro storico, danneggiando le facciate in mattoni gotici delle case. Mostra di più

Nella pittoresca città medievale di Bruges, in Belgio, il birrificio storico De Halve Maan (che ha più di 500 anni!) ha ricevuto l'approvazione - nel 2014 - per un progetto innovativo: la costruzione di un condotto sotterraneo lungo tre chilometri per il trasporto della birra.

E così dal settembre del 2016 la pipeline è operativa. Questo «birradotto» collega la fabbrica, situata nel cuore del centro storico, a un impianto di lavorazione in periferia, dove la birra viene filtrata, imbottigliata e confezionata.

Il direttore generale del birrificio aveva spiegato all'epoca, come si legge sul sito «Lifegate.it», che la decisione di investire in questo progetto non è stata motivata da ragioni economiche, ma da considerazioni ambientali e di qualità della vita.

Via i camion dal centro storico

Allora infatti circa 500 camion attraversavano quotidianamente le strette vie del centro storico, danneggiando le facciate in mattoni gotici delle case. La nuova conduttura ha invece ridotto dell'85% il numero di autocarri in città, contribuendo a preservare i ciottoli storici che pavimentano le strade.

Franky Demone, assessore alla pianificazione, aveva sottolineato l'importanza di questo progetto per la conservazione del patrimonio urbano di Bruges.

La riduzione del traffico pesante non solo ha migliorato la qualità dell'aria, ma ha anche aiutato a mantenere intatto il fascino storico della città, che è stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'Unesco nel 2000.

Belgio rinomato per la sua tradizione birraria

Il Belgio è rinomato per la sua tradizione birraria e Bruges non fa eccezione.

Questo progetto rappresenta un esempio di come le città storiche possano adottare soluzioni moderne per affrontare le sfide ambientali, senza compromettere il loro patrimonio culturale.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.