Secondo i dati pubblicati dall'azienda a metà luglio, Starlink conta oltre 6 milioni di abbonati in tutto il mondo.

I servizi di telecomunicazione satellitare di Starlink, della società SpaceX di Elon Musk, hanno subito ieri un'interruzione per diverse ore a causa di un guasto. «Starlink è ora in gran parte ripristinato dopo l'interruzione della rete, durata circa due ore e mezza.

Il guasto è stato causato da un malfunzionamento dei principali servizi software interni che gestiscono la rete centrale», ha dichiarato su X Michael Nicolls, vicepresidente di Starlink Engineering.

L'azienda, primo operatore mondiale di telecomunicazioni via satellite, aveva segnalato poche ore prima sullo stesso social network un guasto che interessava le comunicazioni dei suoi clienti.

Secondo il sito Downdetector, che elenca i guasti alle comunicazioni di numerosi operatori e piattaforme online, ieri sono state effettuate fino a 60'000 segnalazioni relative alla rete Starlink.

I servizi di Starlink, che si basano su una costellazione di oltre 6'000 satelliti dispiegati in orbita bassa, consentono ai suoi clienti di dotarsi di un terminale terrestre per usufruire di una connessione Internet. Secondo i dati pubblicati dall'azienda a metà luglio, Starlink conta oltre 6 milioni di abbonati in tutto il mondo.