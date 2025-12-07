Le persone sono state travolte da forti ondate nella zona di Los Gigantes, nel sud dell'isola. (foto d'archivio) Keystone

Almeno tre persone hanno perso la vita questo pomeriggio travolte da forti ondate nella zona di Los Gigantes, una piscina naturale sulla costa meridionale di Tenerife.

Keystone-SDA SDA

Il Centro di coordinamento delle emergenze (CECOES) del governo delle Canarie ha indicato che il numero delle vittime potrebbe salire a quattro.

Oltre ai decessi, una persona è stata infatti recuperata in arresto cardiaco e trasportata d'urgenza con elicottero al Hospital de La Candelaria. Altre tre persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sono state specificate.

L'allerta è stata ricevuta dal CECOES intorno alle 16.00, e immediatamente è stato attivato un vasto dispositivo di emergenza che ha coinvolto il Salvataggio marittimo con elicottero Helimer, il Servizio di urgenze canario (SUC) con ambulanza e un elicottero medicalizzato, i soccorritori locali con moto d'acqua e i vigili del fuoco di Tenerife.

L'incidente si è verificato durante una pre-allerta per il forte mare dichiarata dalla Direzione generale delle emergenze del governo delle Canarie, che è stata attiva su tutte le isole da venerdì.

L'isola di Tenerife aveva già vissuto un'altra giornata tragica lo scorso 8 novembre, quando altre tre persone erano morte travolte da forti ondate di marea e altre e altre 15 erano rimaste ferite. Anche in quell'occasione era stata dichiarata pre-allerta meteo per fenomeni costieri provocato dal mare grosso.