  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spagna Battaglia a colpi di pomodori per 22'000 turisti a Bunol

SDA

27.8.2025 - 14:06

Alle 12.00 in punto, il rintocco delle campane della chiesa principale ha segnato l'inizio della pioggia di "oro rosso" sulla folla di turisti.
Alle 12.00 in punto, il rintocco delle campane della chiesa principale ha segnato l'inizio della pioggia di "oro rosso" sulla folla di turisti.
Keystone

Come ogni estate l'ultimo mercoledì di agosto, la località di Bunol, in provincia di Valencia (Spagna), si è tinta oggi di rosso per la battaglia campale a colpi di pomodori, che richiama turisti da tutto il mondo.

Keystone-SDA

27.08.2025, 14:06

27.08.2025, 14:10

Oltre 22'000 persone, secondo fonti municipali, si sono affrontate nei lanci di ben 120'000 chilogrammi di frutti, non commestibili e coltivati per l'occasione in Estremadura, da dove sono giunti su grandi camion.

Alle 12.00 in punto, il rintocco delle campane della chiesa principale ha segnato l'inizio della pioggia di «oro rosso» sulla folla di turisti – ammassati nella piazza principale di Bunol – che raccolgono i frutti maturi per poi lanciarli in una battaglia senza quartiere con gli avversari.

Lo slogan dell'edizione 2025 della Tomatina è Tomaterapia (Prendi terapia o terapia del pomodoro), sintesi di terapia e toma (prendi) o anche abbreviazione di tomate (pomodoro in spagnolo), a indicare la ripresa e la ricostruzione, dopo le paurose alluvioni provocate dalla «depressione isolata ad alti livelli» (Dana) che il 29 ottobre dello scorso anno ha sferzato la Comunità Valenciana.

Una piattaforma per la raccolta di fondi per la ricostruzione del castello di Bunol, danneggiato dalle inondazioni, è stata allestita dal Comune, che dal 1945 celebra la singolare festa, dichiarata di interesse turistico internazionale nel 2002.

I più letti

Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Confessione shock di Bianca Balti: «Potrebbero essere i miei ultimi giorni»
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Una coppia di anziani prenota una crociera per 17'000 franchi, ma vive una vacanza da incubo
Carlo Ancelotti dirama la lista dei convocati per la Seleção e fa infuriare... il Barcellona

Altre notizie

Stati Uniti. Sparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis, morti e feriti

Stati UnitiSparatoria in una scuola cattolica a Minneapolis, morti e feriti

Ecco perché. Una coppia di anziani prenota una crociera per 17'000 franchi, ma vive una vacanza da incubo

Ecco perchéUna coppia di anziani prenota una crociera per 17'000 franchi, ma vive una vacanza da incubo

Uccise moglie e figlie. Una «marcia bianca» a Corcelles dopo il triplice omicidio

Uccise moglie e figlieUna «marcia bianca» a Corcelles dopo il triplice omicidio