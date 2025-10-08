  1. Clienti privati
Spagna Crolla un edificio in ristrutturazione nel centro di Madrid, quattro morti

SDA

8.10.2025 - 09:18

L'edificio crollato si trova in Calle de las Hileras, tra il Teatro dell'Opera e la Puerta del Sol, in pieno centro.
L'edificio crollato si trova in Calle de las Hileras, tra il Teatro dell'Opera e la Puerta del Sol, in pieno centro.
Keystone

Quattro persone sono morte in seguito al crollo, ieri intorno a mezzogiorno, di un edificio in ristrutturazione nel centro di Madrid. Lo rende noto l'agenzia di stampa EFE, citando il Servizio di emergenza della capitale spagnola.

Keystone-SDA

08.10.2025, 09:18

08.10.2025, 09:20

Dopo i primi due, stanotte i vigili del fuoco hanno recuperato altri due corpi tra le macerie dell'edificio situato in Calle de las Hileras, tra il Teatro dell'Opera e la Puerta del Sol.

Le quattro vittime sono una dirigente dei lavori e tre operai di un'azienda edile impegnata nelle opere di ristrutturazione dello stabile, che erano rimasti incastrati sotto almeno otto metri di detriti provocati dal crollo dei solai e la conseguente implosione dei sei piani dell'edificio, segnala la polizia.

