Dispiegate oltre 10'000 unità La Spagna dichiara stato di emergenza nei territori inondati

SDA

10.2.2026 - 13:59

Stato d'emergenza in alcune zone della Spagna.
Stato d'emergenza in alcune zone della Spagna.
Keystone

«Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato la dichiarazione di stato di emergenza per tutti i territori colpiti dalle inondazioni provocate dai temporali degli ultimi giorni».

Keystone-SDA

10.02.2026, 13:59

10.02.2026, 14:01

Lo ha annunciato la ministra per la Previdenza sociale e portavoce del governo spagnolo, Elma Saiz, al termine dell'odierna riunione dell'esecutivo, aggiungendo che la prossima settimana il Consiglio dei ministri spagnolo intende approvare «un nuovo decreto con misure specifiche».

Le autorità spagnole affermano di aver dispiegato oltre 10'000 unità «coordinate con tutte le amministrazioni dello Stato» nelle emergenze di protezione civile, per assicurare la sicurezza e proteggere le popolazioni colpite.

Il governo di Madrid ha inoltre dichiarato che di fronte all'evidenza di fenomeni estremi sempre più ricorrenti «non è il momento di negare l'emergenza climatica» e ha ricordato la sua proposta di un Patto climatico fra tutte le forze politiche.

