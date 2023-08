Dopo diverse ore di ricerche è stato trovato il corpo di una donna di 53 anni sepolto sotto le macerie. Keystone

Una donna è morta e altre 14 persone sono rimaste ferite a Valladolid, in Spagna, per una violenta esplosione avvenuta durante la notte in un condominio, causata, secondo le prime risultanze, da una fuga di gas.

Lo scoppio è avvenuto verso le 23 di ieri in una palazzina di quattro piani della città di circa 300.000 abitanti nella regione di Castiglia e Leon, nel nord.

Dopo diverse ore di ricerche è stato trovato il corpo di una donna di 53 anni sepolto sotto le macerie.

Delle 14 persone ferite e medicate in ospedale, almeno due sono in gravi condizioni. «Tutto lascia pensare che si sia trattato di una fuga di gas», ha dichiarato la vicesindaca di Valladolid, Irene Carvajal.

SDA